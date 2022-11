EasyJet reduz prejuízo anual em 80%

A companhia aérea britânica de baixo custo EasyJet registou perdas anuais, até setembro, de 169 milhões de libras (cerca de 195,7 milhões de euros ao câmbio atual), menos 80% que o prejuízo registado no período homólogo (858 milhões de libras, ou 994 milhões de euros).

Num comunicado ao mercado, a companhia aérea indicou que o resultado antes de impostos foi de 178 milhões de libras (206 milhões de euros), em comparação com 1136 milhões de libras (1316 milhões de euros) no ano fiscal terminado em setembro de 2021.

No mesmo período as receitas atingiram os 5769 milhões de libras (6683 milhões de euros), o que compara com receitas de 1458 milhões de libras (1689 milhões de euros) no mesmo período do ano anterior.

Segundo a EasyJet, a empresa tem tido um número significativo de slots (faixas horárias de descolagem e aterragem), o que tem gerado um bom desempenho.

A EasyJet diminuiu os prejuízos, em grande parte, graças ao verão, quando registou fortes receitas. “A EasyJet alcançou um recorde de recuperação este verão com um desempenho que sublinha que a nossa transformação está a produzir”, disse o presidente executivo da companhia aérea, Johan Lundgren.

Ao longo do ano a companhia aérea transportou 69,7 milhões de passageiros, mais 242% que no mesmo período, enquanto a taxa de ocupação foi de 85,5%, face a 72,5% no ano anterior.

Para o próximo ano, a empresa britânica espera que a taxa de ocupação fique 10 pontos percentuais acima do registo deste ano, sendo que já tem reservas para o período da Páscoa.