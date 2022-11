Portuguesa Fusion Fuel conquista o seu primeiro projeto de hidrogénio verde nos Estados Unidos

A Fusion Fuel, empresa portuguesa que desenvolveu uma tecnologia de produção de hidrogénio verde a partir de energia solar, conquistou o seu primeiro projeto nos Estados Unidos da América (EUA), aliando-se à norte-americana Electus Energy para fornecer os equipamentos para uma unidade de hidrogénio de larga escala a instalar na Califórnia.

Em comunicado ao mercado a Fusion Fuel, que está cotada na plataforma norte-americana Nasdaq, revela que firmou um acordo com a Electus para fornecer a esta última a sua tecnologia Hevo, um equipamento de eletrólise que foi concebido originalmente para ser acoplado aos painéis solares de concentração desenvolvidos nos últimos anos pela Fusion Fuel.

O projeto em que a Electus e a Fusion Fuel irão trabalhar prevê uma capacidade de 75 megawatts (MW), que servirá para produzir anualmente até 9300 toneladas de hidrogénio verde, suficientes para abastecer um milhar de camiões ou autocarros por dia.

“O projeto irá requerer um investimento estimado em 175 milhões de euros, com a decisão final de investimento esperada para o início de 2024 e o arranque da produção na primeira metade de 2025”, explica a Fusion Fuel no seu comunicado.

A empresa portuguesa (que está cotada no Nasdaq através de uma holding na Irlanda) indica ainda que a Electus já acordou um arrendamento de terrenos na Califórnia para o desenvolvimento do projeto, tendo a Fusion Fuel contratado a empresa Black & Veatch para estudar o conceito do novo projeto.

Este será, caso se confirme, o primeiro projeto da Fusion Fuel em solo norte-americano. A empresa portuguesa admite vir a construir uma fábrica de eletrolisadores nos Estados Unidos, para complementar a unidade que está a desenvolver em Portugal, em Benavente.

No mercado nacional a Fusion Fuel já avançou com um projeto de demonstração de produção de hidrogénio verde para alimentar uma pilha de combustível e injetar eletricidade na rede elétrica, em Évora, projeto esse que ainda não arrancou com a injeção de energia na rede, aguardando uma vistoria da E-Redes.

A Fusion Fuel está também a trabalhar para fornecer a sua tecnologia a vários outros projetos de hidrogénio verde em Portugal, incluindo em Sines, região que concentra várias iniciativas ligadas a este novo vetor de descarbonização.