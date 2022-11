Nokia abre centro de investigação e desenvolvimento na Amadora

A Nokia vai abrir no início do próximo ano um centro de investigação e desenvolvimento nas suas instalações da Amadora para o desenvolvimento de software para as redes de 5G e 6G, anunciou a tecnológica em comunicado esta segunda-feira, 28 de dezembro.

A empresa prevê contratar, para este centro, 100 profissionais de diversas áreas, como engenheiros de software e responsáveis técnicos e de produto, durante os próximos dois anos, estando em aberto mais contratações a seguir a esse período.

Os profissionais irão focar-se no desenvolvimento de software para componentes-chave das redes móveis 5G e futuro 6G, desde a análise, especificação e desenvolvimento, até à fase de teste.

Segundo Sérgio Catalão, diretor-geral da Nokia Portugal, citado no comunicado de imprensa, a vinda para Portugal deste centro é uma aposta no País “reforçada mais uma vez pela colaboração com o Governo português”, e que ”reforça o nosso compromisso com a transição digital de Portugal".

A Nokia tem duas unidades em Portugal, na Amadora e em Aveiro, além dos centros de serviços de gestão remota de redes de comunicações, e emprega 2800 profissionais no nosso país.