Easyjet e Rolls-Royce testam motor de combustão de hidrogénio para aviões

A Easyjet e a Rolls-Royce testaram com sucesso um protótipo de motor de combustão a hidrogénio verde e pretendem conduzir uma nova série de testes em breve, anunciaram as empresas britânicas esta segunda-feira, 28 de novembro, no âmbito do compromisso das duas entidades de se descarbonizarem até 2050.

Este teste foi realizado no solo “num primeiro protótipo de conceito, utilizando hidrogénio verde criado pelo vento e pela energia das marés”, esclarece a companhia aérea de baixo custo em comunicado.

Tanto a Easyjet como a construtora de automóveis “já se encontram a planear um segundo conjunto de testes, com uma ambição a longo prazo de realizar testes de voo”, diz.

Segundo a transportadora aérea, o teste realizou-se "numa instalação de testes ao ar livre no Ministério da Defesa britânico, Boscombe Down, no Reino Unido, utilizando um motor de aeronave regional Rolls-Royce AE 2100-A convertido".

“O hidrogénio verde para os testes foi fornecido pelo EMEC (European Marine Energy Centre) e gerado através de energia renovável, nas suas instalações de produção de hidrogénio e ensaio de marés em Eday, nas Ilhas Orkney no Reino Unido”, acrescentam a Easyjet e a Rolls-Royce.

Virão mais testes em breve no âmbito desta parceria, como “um teste de solo à escala real de um motor a jato Rolls-Royce Pearl 15”, adiantam as empresas.

“Este teste marca um passo importante no sentido de provar que o hidrogénio poderia ser um combustível de aviação sem carbono do futuro e que este é fundamental nas estratégias de descarbonização tanto da Rolls-Royce, como da Easyjet. Ambas as empresas se propuseram provar que o hidrogénio pode fornecer energia para motores de aviação civil, de forma segura e eficiente”, refere ainda o comunicado.