EDP Renováveis instala no Algarve as turbinas eólicas terrestres mais potentes da Península Ibérica

A EDP Renováveis e a dinamarquesa Vestas concluíram a instalação das mais potentes turbinas para parques eólicos terrestres. Os dois novos aerogeradores, com uma potência unitária de 6,2 megawatts (MW), foram instalados no parque eólico Barão São João, em Lagos, no Algarve, informou a EDP em comunicado esta segunda-feira.

A potência destes equipamentos não supera, contudo, a que está operacional no parque eólico offshore Windfloat Atlantic, ao largo de Viana do Castelo, com três máquinas de 8 MW cada, embora seja normal que os parques offshore sejam equipados com turbinas mais potentes do que as instalações em terra.

O parque conta com duas novas torres, equipadas com aerogeradores Vestas EnVentus V162, máquinas às quais estarão acopladas pás de 80 metros de comprimento.

Estas novas turbinas vêm reforçar a capacidade do parque Barão São João dos anteriores 50 MW (com 25 turbinas de 2 MW cada) para mais de 62 MW.

O reforço de capacidade permitirá produzir mais 34 gigawatt hora (GWh) por ano de eletricidade verde, suficiente para cobrir o consumo anual de aproximadamente 27 mil pessoas.

Com este projeto a Vestas ultrapassa os 900 MW de capacidade instalada ou em construção em Portugal, embora o volume total de capacidade eólica sobre a qual a Vestas está a prestar serviços no país (incluindo parques com equipamentos de outros fabricantes) ultrapasse 1 gigawatt (GW), segundo o comunicado da EDP.