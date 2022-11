Symington constrói adega sustentável

À procura de sustentabilidade em todas as operações de vinificação, a Symington Family Estates está a construir uma adega de baixo impacto ambiental na Quinta do Ataíde, no Vale da Vilariça, no Douro, onde concentra a maior área de vinha biológica certificada do norte do país (mais de 150 hectares).

O projeto dedicado aos vinhos DOC Douro da empresa promete soluções inovadoras em Portugal e no mundo, cruzando paisagem e tecnologia para criar a primeira adega com certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) em Portugal e uma das primeiras no mundo com o nível de liderança em energia e design ambiental LEED v4 que abrange questões relativas a eficiência energética e hídrica, utilização de materiais com reduzido impacto ambiental, estratégias de controlo de iluminação e climatização, mitigação de impactos exteriores e redução de resíduos.

