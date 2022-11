Há candidatos nacionais, europeus e asiáticos nas manifestações de interesse na Efacec, apurou o Expresso. Entre eles estão empresas do sector e investidores financeiros.

Apesar do interesse, o Estado tem um contratempo com o qual já teve de lidar no passado: o interesse deverá desvanecer-se se não “limpar” a dívida da empresa, que anda próxima dos €200 milhões, afirma fonte conhecedora do perfil dos candidatos.