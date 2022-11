Christine Lagarde “sem comentários” por ter prefaciado livro de Carlos Costa que desencadeou luta política

“Sem comentários”: é assim que Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), responde, através da assessoria de imprensa, às questões do Expresso sobre a escrita do prefácio do livro “O Governador”, que contém as memórias de Carlos Costa e em que há críticas tanto a Mário Centeno, hoje governador do Banco de Portugal, como a António Costa, primeiro-ministro.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler