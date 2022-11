Senhorios só poderão exigir dois meses adiantados aos inquilinos

A exigência do pagamento de rendas antecipadas e de cauções nos contratos de arrendamento vai passar a ficar limitada a dois meses, segundo uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado apresentada pelo Bloco de Esquerda (BE) e aprovada esta sexta-feira na Assembleia da República.

