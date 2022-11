Banco central da Suécia sobe taxa e adverte para possíveis aumentos nos próximos meses

O banco central da Suécia (Riksbank) subiu esta quinta-feira, 24 de novembro, a taxa de juro de referência em 0,75 pontos percentuais para 2,5% para combater a inflação e anunciou que é provável que nos próximos meses se verifiquem novos aumentos.

Com a subida desta quinta-feira, as taxas de juro estão no nível mais alto em 10 anos.

"A inflação ainda é muito elevada e isto mina o poder de compra de muitos e torna difícil para as famílias e empresas planear a sua economia", disse o Riksbank num comunicado.

A inflação homóloga atingiu 9,3% na Suécia em outubro, impulsionada, sobretudo, pelos preços elevados da energia, e o risco de se manter nestes níveis é "elevado", daí a necessidade de aumentar as taxas para a estabilizar.

"A evolução da inflação continua a ser difícil de prever. O Riksbank continuará a adaptar a política monetária conforme necessário para garantir que regressa ao objetivo de 2% dentro de um prazo razoável", diz o comunicado.

Desde que o Riksbank aumentou as taxas em abril passado para 0,25%, o primeiro aumento em dois anos e a primeira vez em terreno positivo desde 2014, tem encadeado vários aumentos consecutivos.