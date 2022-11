BCE admite pausa na subida de juros se houver recessão prolongada

O Banco Central Europeu (BCE) não recua no aperto da política monetária se se concretizar uma “recessão suave” no horizonte, um cenário que cada vez mais se perfila como “o mais provável”, segundo as atas da última reunião a 26 e 27 de outubro, divulgadas esta quinta-feira. No entanto, se a recessão for prolongada, a abordagem do BCE poderá ser distinta.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler