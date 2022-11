Wall Street fecha em alta após Fed admitir redução da dimensão da subida do juro

A bolsa nova-iorquina fechou esta quarta-feira em alta, depois de serem divulgadas as atas de uma reunião da Reserva Federal (Fed) sobre política monetária, que apontam para subidas mais pequenas das taxas de juro "em breve".

Num mercado pouco movimentado na véspera da festa do Dia de Ação de Graças, o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,28%, o tecnológico Nasdaq subiu 0,99% e o alargado S&P500 progrediu 0,59%.

Uma maioria dos membros do comité monetário da Fed (FOMC, na sigla em Inglês) pensa que uma diminuição da dimensão das subidas da taxa de juro seria "oportuna, em breve", segundo as atas da sua última reunião, ocorrida em 01 e 02 de novembro e publicadas hoje.

No início de novembro, a Fed elevou a sua taxa de juro de referência pela quarta vez consecutiva em três quartos de pontos percentuais (75 ponto-base), fixando-a no intervalo de 3,75% a quatro por cento.

Os membros do FOMC continuam, entretanto, determinados a prosseguir a sua política. "Continuam a antecipar que as subidas da taxa vão continuar até que se atinja uma zona suficientemente restritiva para controlar a inflação", mencionou-se nas atas.

O nível final da taxa continua "muito incerto", mas alguns membros da Fed admitem que está "mais elevado do que pensavam". Em conclusão, os investidores estão persuadidos, depois da divulgação do conteúdo da última reunião do FOMC, que a próxima subida da taxa de juro vai ser de 50 pontos-base.

"As minutas da Fed não revelaram informação que os investidores não soubessem já", estimou Peter Cardillo, da Spartan Capital.

"Os membros da Fed consideram que a taxa final vai ser mais elevada e há um bom número entre eles que estão de acordo para diminuir o ritmo das subidas", resumiu este analista, que vê um alívio de meio ponto percentual em dezembro e um quarto de ponto percentual em janeiro.

"Isto já está absorvido pelos investidores, mas é preciso dizer que a subida de hoje também aconteceu numa sessão com um volume de trocas muito baixo devido ao Dia de Ação de Graças", acrescentou Cardillo.

"As minutas evidenciam a incerteza quanto ao tempo que a política monetária precisa para ter um impacto na economia", realçou, por seu lado, Ryan Sweet, da Oxford Economics.

A praça nova-iorquina vai estar fechada na quinta-feira devido ao feriado do Dia de Ação de Graças (Thanksgiving) e na sexta-feira vai ter uma sessão encurtada pelo mesmo motivo.