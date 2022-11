Portugal irá esta quinta-feira exportar eletricidade o dia inteiro para Espanha, contrariando tendência importadora

O sistema elétrico nacional estará esta quinta-feira, 24 de novembro, a exportar energia para Espanha durante as 24 horas do dia, mostram os dados da produção contratada no mercado ibérico de eletricidade (Mibel), disponíveis na plataforma OMIE. A última vez que Portugal tinha estado um dia completo a exportar eletricidade para Espanha aconteceu a 22 de dezembro de 2021.

