BCP opta por não devolver já €300 milhões aos investidores, mas paga juros mais altos para não perder solidez

O BCP pediu aos investidores 300 milhões de euros no fim de 2017, e aceitou pagar uma taxa de juro de 4,5%. Aqueles títulos colocados nos mercados internacionais são subordinados, ou seja, são dos primeiros a enfrentar perdas em caso de incumprimento do banco. Aqueles títulos atingiriam a maturidade dez anos depois, em 2027, mas podia haver um reembolso ao fim de cinco anos, ou seja, no fim de 2022. Que não vai acontecer, por decisão do BCP. Os investidores ficarão com esses títulos até 2027, mas terão a alternativa de continuarem credores por mais tempo, até 2033, com juros maiores, garante o BCP ao Expresso.

