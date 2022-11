Continental expande-se em Famalicão e contrata 70 trabalhadores até ao final do ano

A Continental expandiu as suas atividades em Lousado (Vila Nova de Famalicão), onde já conta com uma fábrica, ao criar uma nova empresa, a Continental Solution Center, que está integrada no setor de pneus do grupo “e tem como objetivo fornecer suporte a diferentes áreas deste setor do grupo a nível mundial”. Serão contratadas 70 pessoas até ao final do ano.

Segundo comunicado da empresa, divulgado esta terça-feira, o suporte referido “inclui as áreas de pesquisa e desenvolvimento, programação de software e aplicações, automação, suporte SAP, engenharia da cloud e data science”, entre outras.

Para este centro, o grupo pretende contratar 70 especialistas nestas áreas até ao final de 2022. Mas nos próximos anos pretende chegar aos 140 trabalhadores.

Pedro Carreira, presidente do conselho de administração da Continental Mabor em Lousado e que também faz parte da gestão da nova empresa, disse que a atividade na atual fábrica em Lousado, assim como “as parcerias com universidades e institutos superiores da região” e um “ambiente de negócios favorável” ajudaram a tomar a decisão de estabelecer esta nova empresa no local.