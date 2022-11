Petróleo cai para o preço mais baixo em cerca de dois meses

Os preços do petróleo caíram para valores próximos dos mínimos de dois meses esta segunda-feira, sendo que o Brent (petróleo de referência europeu) está a cair cerca de dois dólares, por volta das 14h30 de Lisboa.

Agora, os futuros do petróleo de Brent para janeiro negoceiam a 85,6 dólares por barril, uma queda de 2,31% face ao dia anterior.

Já os futuros do petróleo norte-americano West Texas Intermediate (WTI) para dezembro estavam a 78,21 dólares por barril, menos 1,87 dólares ou 2,34%.

Segundo a “Reuters”, ambos os contratos de referência do petróleo tinham terminado a sexta-feira no nível mais baixo desde 27 de setembro, sendo que o preço continua em queda esta segunda-feira.

“Além da perspetiva de procura enfraquecida devido às restrições de covid-19 na China, uma recuperação do dólar americano hoje [segunda-feira] também é um fator de baixa para os preços do petróleo”, disse Tina Teng, analista da CMC Markets, à agência de notícias.

O mesmo considera Craig Erlam, analista da Oanda: "A perspetiva de mais restrições e, portanto, menor procura na China pesou nos preços do petróleo recentemente". "Estamos a ver perspetivas económicas sombrias em todo o mundo, que continuam a pesar sobre os preços do petróleo e, se as taxas de juros continuarem a subir como estão, as expectativas provavelmente vão deteriorar-se ainda mais", acrescentou.