INE: 88,2% das famílias portugueses tinha acesso à Internet em 2022

Em Portugal, em 2022, 88,2% das famílias tinha ligação à Internet, e 84,6% tinha uma ligação de banda larga, segundo o inquérito às tecnologias da informação e comunicação (TIC) do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgado esta segunda-feira, 21 de novembro. Estas quotas cresceram 0,9 e 0,5 pontos percentuais, respetivamente, face aos números de 2021.

Segundo o INE, “93,0% dos agregados têm pelo menos um serviço fixo de telecomunicações em casa e para 85,6% os serviços fixos existentes estão integrados num pacote com outros serviços de telecomunicações (fixos ou móveis).”

Entre as famílias portuguesas, a televisão por assinatura lidera entre os serviços relacionados com o pequeno ecrã: foi “referido por 87,9% do total de famílias e 80,4% das famílias com serviços integrados em pacote”, segundo o comunicado da autoridade estatística portuguesa.

Já “38,6% das famílias têm apenas acesso à Televisão Digital Terrestre (TDT) na sua residência principal e 29,2% acumulam o serviço de televisão por subscrição com o acesso à TDT”,

São “as famílias com crianças (95,5%) e nas famílias com maiores recursos (93,9%),” que assinam canais de televisão, ao passo que são as “famílias sem crianças (40,2%) e nas famílias com menores recursos (43,1%)” que têm TDT.

Depois dos fortes crescimentos de 2020 e 2021 na utilização da Internet, anos em que a quota de utilizadores cresceu 3 e 4 pontos percentuais, respetivamente, o crescimento abrandou em 2022. Em Portugal, 84,5% da população residente dos 16 aos 74 anos em 2022 diz usar a Internet, uma subida de 2,2 pontos percentuais face a 2021.

A grande maioria dos inquiridos (76,3%) que dizem usar a Internet “guardaram em casa pelo menos um equipamento informático que deixaram de usar, principalmente telemóveis ou smartphones e computadores portáteis ou tablets (66,4%); 26,1% referem que procederam ao descarte de pelo menos um equipamento para reciclagem de lixo eletrónico e 18,6% venderam ou ofereceram pelo menos um equipamento a pessoas externas ao agregado familiar”, diz.

Entre os fatores que mais influenciam a decisão de compra, o preço e as características continuam a ser as principais motivações, com 84,9% e 78,5%, respetivamente. O impacto ambiental foi apontado por 58,6% dos inquiridos.

Entretanto, o inquérito do INE avança que “73,9% dos utilizadores de internet usam equipamentos ou sistemas cujo funcionamento está conectado com a internet (Internet das Coisas – IoT), mais 3,4 p.p. do que em 2020” e que “os equipamentos de entretenimento, mais utilizados são a televisão (62,1%) e as consolas de jogos (30,0%)”.

Quase metade (42,7%) das pessoas dos 16 aos 74 anos inquiridas “efetuaram encomendas pela internet nos três meses anteriores à entrevista, mais 2,3 p.p. do que em 2021, mas abaixo dos aumentos verificados nos dois anos anteriores (7 p.p. em 2020 e 5,2 p.p. em 2021)”, segundo o INE.