Galp lança nova garrafa que permite ao consumidor saber quanto gás ainda tem

A Galp lançou uma nova versão da botija de gás ‘Pluma’ que possibilita ao utilizador saber a quantidade de gás que ainda resta na bilha, anunciou a energética em comunicado divulgado esta segunda-feira.

De acordo com a Galp esta é a “primeira garrafa inteligente no mundo a permitir ao utilizador saber o nível de gás em tempo real”. Tal será possível através da aplicação ‘Mundo Galp’, sendo que o cliente tem de emparelhar a bilha de gás ao seu smartphone e assim terá não só acesso à quantidade de gás restante, como a possibilidade de fazer novas encomendas e o histórico de consumo.

A monitorização do consumo ajuda o cliente a ter um “maior conhecimento e controlo sobre os gastos (como uma tradução da capacidade para quantos banhos ou refeições dá, por exemplo) e que ajuda o consumidor a adaptar os seus hábitos às reais necessidades da casa”, nota a Galp.

“Continuamos a dar passos muito concretos para facilitar a vida dos nossos clientes e, em simultâneo, melhorar consumos e poupanças”, afirmou, citada em comunicado, Teresa Abecasis, administradora da Galp.

Adicionalmente, a nova botija da Galp indicará também as emissões do seu consumo de gás compensadas através do investimento em quatro projetos de redução ou captura de emissões de CO2 (dióxido de carbono), indica a nota.