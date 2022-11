Ao contrário de Medina e dos banqueiros, Centeno leu o livro de Carlos Costa, mas para... encontrar a palavra Centeno

Ao contrário dos banqueiros e do próprio ministro das Finanças, Mário Centeno leu o livro “O Governador”, onde constam as memórias de dez anos de Carlos Costa como governador do Banco de Portugal. Mas leu-o para saber o que sobre si dizia.

