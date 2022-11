Preços das casas em Portugal aumentam 19,5% num ano

Para alguma surpresa dos analistas e dos operadores do mercado, os preços das casas continuam a evoluir positivamente e, apesar de uma conjuntura macroeconómica adversa, as vendas estão a diminuir, por ora, abaixo das expectativas. Isto, numa conjuntura marcada pela inflação, subida das taxas de juro e aperto na concessão de crédito. De acordo com o índice de preços residenciais da Confidencial Imobiliário (CI), os preços de venda de habitação em Portugal continental cresceram 19,5% em outubro, em termos homólogos (ver gráfico).

Para o diretor da Confidencial Imobiliário, do lado da oferta de habitação, a valorização dos preços pode explicar-se pelo aumento dos custos de construção e também pelo comportamento dos mercados periféricos face ao centro das grandes cidades. Os preços médios apurados para as transações concretizadas em Portugal entre agosto e outubro confirmam a tendência positiva e atingiram um recorde de €2131 por metro quadrado, segundo os dados do Sistema de Informação Residencial (SIR) da Confidencial Imobiliário.