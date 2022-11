Lucros da Siemens mais do que duplicam no quarto trimestre fiscal

Os lucros da Siemens mais do que duplicaram no quarto trimestre fiscal da empresa, de 1,33 mil milhões de euros para os 2,91 mil milhões de euros, anunciou a tecnológica esta quinta-feira, 17 de novembro, em comunicado.

No quarto trimestre fiscal de 2022, que corresponde aos meses de julho, agosto e setembro, as receitas da Siemens aumentaram 18%, de 17,4 mil milhões de euros para os 20,6 mil milhões de euros.

As encomendas cresceram 14%, de 19,1 mil milhões de euros no trimestre homólogo para os 21,8 mil milhões de euros.

Os lucros do quarto trimestre fiscal devem-se, segundo a empresa, ao forte desempenho do segmento industrial e beneficiaram de um ganho com a venda do negócio de correio e de gestão de encomendas da Siemens Logistics.

A empresa alemã indica que houve “oportunidades de crescimento em vários mercados-chave para a Siemens apesar de um ambiente macroeconómico complexo influenciado por falhas de energia e de problemas de disponibilidade relativos ao conflito Rússia-Ucrânia, inflação alta, e efeitos associados com a pandemia do coronavírus” e “riscos nas cadeias de abastecimento”, que foram “evitados continuamente” pela empresa.

Estes fatores impactaram negativamente os lucros da totalidade do ano fiscal, que termina a 30 de setembro, que recuaram para os 4,59 mil milhões de euros, face aos 7,59 mil milhões de euros no período homólogo.