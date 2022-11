Empresas já podem candidatar-se à semana de quatro dias. Explicamos-lhe como em 11 perguntas e respostas

Não basta inscrever-se. É preciso explicar o porquê e a resposta que der pesará no processo de seleção. O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) já tem disponível o formulário para que as empresas interessadas em integrar o projeto-piloto que o Governo vai conduzir, a partir de junho de 2023, para testar a viabilidade de uma semana de trabalho mais curta no país. Neste descodificador explicamos-lhe como se pode candidatar e como funcionará esta experiência que tem sido contestada pelos patrões e coloca dúvidas também aos sindicatos.

