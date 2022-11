Empresas de pagamentos unem-se contra “endogamia enorme” de quem domina o mercado

“Vivemos num mercado com intervenientes altamente sistémicos, com uma endogamia enorme, onde existem muito poucos players, com uma interdependência muito grande.” O retrato é do mercado de pagamentos em Portugal e é deixado ao Expresso por João Câmara, presidente da recém-criada Associação Nacional de Instituições de Pagamentos e Moeda Eletrónica (ANIPE).

O “ecossistema” conta com a SIBS, a gestora da rede Multibanco e incumbente nos pagamentos no país, que é detida pelos bancos, que também ali são figuras centrais. João Câmara assume que há “desafios” por resolver para “uma maior concorrência no mercado”, mas não quer responsabilizar nenhuma entidade especificamente. O que é certo é que as associa­das da ANIPE — começaram oito, já se juntou outra, desde a SaltPay à Payshop, passando pela Unicâmbio — se uniram para alterar esse enquadramento. É, conta o presidente da associação, um “esforço de trazer concertação e uma posição comum a um sector que é muito heterogéneo, com empresas com um vasto leque de serviços no sector de pagamentos, na sua maioria pequenas e médias empresas, com uma forte carga de inovação”.