Tarifa social da eletricidade custará 122 milhões, mas regulador ainda não sabe quem a vai financiar

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) está quase às escuras no que toca ao financiamento da tarifa social da eletricidade: a ERSE calcula que no próximo ano as famílias de menores rendimentos em Portugal tenham um benefício de 122 milhões de euros com a tarifa social, mas o regulador não dispõe de informação que lhe permita definir, desde já, quem vai pagar esse benefício, que nos termos da lei deve ser suportado por parte dos produtores de eletricidade.

