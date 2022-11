Regime fiscal de Espanha para expatriados vai ficar mais próximo das regras portuguesas

alexandra c. ribeiro/getty

Espanha prepara-se para mudar o seu regime fiscal para expatriados até ao final do ano e torná-lo bem mais competitivo e, em muitos aspetos, próximo do Regime para o Residente Não Habital (RRNH) português, que reúne admiradores e também críticos no país vizinho. Fiscalistas portugueses ouvidos pelo Expresso consideram que, mesmo assim, o RRNH permanece vantajoso.