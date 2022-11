Dois Presidentes, Passos e muita direita: estes foram os rostos que ouviram Costa a acusar Costa de "intromissão"

Foi uma sala muito laranja aquela que aplaudiu Carlos Costa depois de reiterar que foi pressionado por António Costa para não afastar Isabel dos Santos do BIC. Foi uma sala com muitas figuras do PSD, de Passos Coelho a Luís Montenegro, a que ouviu o conselheiro de Estado Luís Marques Mendes a pedir uma investigação judicial à resolução do Banif, que teve lugar já com António Costa como primeiro-ministro.

Nas cadeiras, a assistir ao lançamento do livro “O Governador”, escrito pelo jornalista Luís Rosa, estiveram altas figuras da política portuguesa, com destaque para os antigos Presidentes da República Ramalho Eanes e Cavaco Silva.