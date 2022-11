Hidrogénio: são milhares de milhões de euros prometidos, mas o que falta para saírem do papel?

“É um projeto exequível e tem pernas para andar”. Leonor de L’Hermite, administradora não executiva da Rega Energy, está otimista quanto ao projeto Nazaré Green Hydrogen Valley. Apresentou-o, nos últimos dias, na COP27, e acaba de regressar a Portugal. Garante que o projeto de aposta no hidrogénio verde para satisfazer um conjunto de indústrias com consumos intensivos de energia, chamou a atenção da plateia para a qual falou. Agora é preciso tirar o projeto do papel. Com o apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), tem até 2025 para produzir hidrogénio. Como este, são muitos os planos que nos últimos anos nasceram no país, prometendo investimentos de milhares de milhões de euros nesta nova solução de descarbonização. Mas em que ponto estão afinal os projetos do hidrogénio verde em Portugal?

