Turismo ainda tem 24 mil empregos por recuperar da pandemia

Este verão foi de recordes para o turismo nacional. O sector registou em agosto de 2022 o melhor mês de sempre, com o número de turistas e as receitas dos estabelecimentos de alojamento a atingirem máximos. Nesse mês, sinalizam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o alojamento turístico registou proveitos na ordem dos €797 milhões, um valor nunca antes atingido e que supera em 25% o registado em agosto de 2019, que era até então o melhor mês de sempre no turismo em Portugal. Mas, apesar destes indicadores e de o emprego total no país ter atingido, no terceiro trimestre deste ano, novos máximos, os dados do INE conhecidos esta semana mostram que o sector do turismo ainda luta para recuperar mais de 24 mil empregos perdidos desde a pandemia.

Os números relativos ao terceiro trimestre deste ano, publicados esta quarta-feira, mostram que o emprego total no país está acima do mesmo período de 2019 e no nível mais elevado desde, pelo menos, 2011, quando se inicia a atual série estatística do INE. Nos três meses analisados pela autoridade estatística nacional, a população empregada em Portugal atingiu 4,93 milhões. O país contabilizou mais 122 mil empregos do que no terceiro trimestre de 2019 e mais 51 mil do que os registados entre julho e setembro do ano passado. Além disso, o emprego também aumentou em cadeia, ou seja, em relação aos três meses anteriores, com um acréscimo de 27,3 mil pessoas a trabalhar.