O que correu mal na Efacec?

Tem sido grande nas últimas semanas o empenho do Governo para encontrar uma solução para a Efacec e pôr fim a um dossiê que pode vir a custar ao Estado centenas de milhões de euros se o desfecho não for feliz. O ministro da Economia está confiante na solução. Apesar de as contas se terem deteriorado acentuadamente no último ano, e de alguns dos melhores quadros de topo já terem saído, há potenciais interessados na Efacec. Fontes conhecedoras da operação lamentam que o falhanço da venda à DST não tenha sido assumido mais cedo, já que o tempo corre contra a empresa.

O número de interessados pode até aumentar, sabe o Expresso, se a empresa for vendida por partes. A mobilidade elétrica é aquela que poderá atrair mais candidatos — e já há empresas a tentar posicionar-se. O desenho final da nova fase de privatização está ainda em aberto.