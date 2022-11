Habitação: processos de despejo aumentam 35,8% em 2022

Nos primeiros seis meses deste ano entraram 405 novas ações de despejo e de execução de rendas em atraso no Balcão Nacional do Arrendamento, de acordo com as estatísticas do Ministério da Justiça — um aumento de 35,9% face ao mesmo período de 2021. Os dados, atualizados esta semana, comparam as 298 ações de despejo interpostas nos primeiros seis meses do ano passado.

Por outro lado, no primeiro semestre deste ano foram concluídos 369 processos de despejo, que vinham de anos anteriores. No período homólogo de 2021 foram concluídos 255 processos, que culminam sempre com o despejo porque, mesmo que o inquilino pague as rendas em atraso, não impede a ação de abandono forçado da habitação.