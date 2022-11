Leituras extraordinárias de eletricidade vão ficar 5% mais caras

O custo de uma leitura extraordinária do consumo de eletricidade para as famílias portuguesas vai subir em janeiro, de acordo com a proposta tarifária da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), que está a ser analisada pelo conselho tarifário do regulador. O preço desse serviço deverá aumentar 5%, segundo os documentos a que o Expresso teve acesso.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler