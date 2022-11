ADSE admite subir preços pagos a prestadores privados

A falta de acesso dos beneficiários da ADSE a cuidados de saúde convencionados atingiu um ponto crítico, e a direção do instituto, depois de se reunir com os grupos privados, está a estudar soluções. A subida de alguns preços é inevitável, sustentam várias fontes ouvidas pelo Expresso.

Desde que as novas tabelas de preços do regime convencionado entraram em vigor — em setembro de 2021, com correções posteriores válidas a partir de janeiro — que se sucedem dissociações de exames, serviços e clínicos. Em causa estão, sobretudo, cuidados mais diferenciados, como cirurgias, mas o fenómeno também afeta exames ‘banais’, como mamografias e consultas de especialidade — num cenário que se tem agravado ao longo de 2022, o que demonstra “a incapacidade do Conselho Diretivo (CD) de resolver o problema”, critica Rogério Matos, membro da direção da Associação 30 de Julho — Associação Nacional de Beneficiários da ADSE (A30/7) e quadro superior no subsistema público de saúde. No final de 2021, a ADSE fez cerca de 130 alterações nas tabelas, mas não estancou a ‘fuga’ dos acordos.