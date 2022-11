Comissão Europeia rejeita pretensões de António Costa para estender prazo dos investimentos do PRR

As pretensões do Governo português para alargar o horizonte em que os investimentos previstos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) podem ser executados receberam esta secta-feira parecer negativo de Bruxelas. Na apresentação das projeções económicas de Outono da Comissão Europeia, o comissário da Economia, Paolo Gentiloni, considerou "muito difícil" alterar as regras.

Gentiloni lembrou que os prazos estipulados para a concretização dos investimentos "têm a ver com os regulamentos que permitiram fazer os empréstimos em conjunto", ou seja, que possibilitaram à Comissão avançar com a emissão de dívida conjunta da União Europeia. Ora, mudar essas regras "politicamente, será muito difícil", vincou Gentiloni, pedindo que "os investimentos sejam executados", até porque, "a degradação da situação económica torna-os ainda mais importantes", frisou o comissário europeu.

Neste contexto, a Comissão desdramatiza os avisos e críticas de Marcelo e Centeno à execução do PRR. Em resposta a questões enviadas pelo Expresso diz que "a implementação do plano português está totalmente no bom caminho". Bruxelas já transferiu 3,36 mil milhões de euros para Portugal e está atualmente a avaliar o segundo pedido de pagamento.

Antecipando as dificuldades em conseguir estender os prazos, o Governo já mudou de estratégia, apostando na reprogramação do PRR.