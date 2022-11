Receitas da Altice Portugal crescem mais de 15% no terceiro trimestre

No terceiro trimestre deste ano "as receitas da Altice Portugal apresentaram crescimento em todos os segmentos e linhas de negócio", sublinha a empresa em comunicado. Entre julho e setembro deste ano, as receitas aumentaram 15,4% face a igual período do ano anterior e fixaram-se em 680,4 milhões de euros.

Este valor teria sido ligeiramente inferior, sem a contribuição da Unisono, empresa adquirida em agosto deste ano. Sem a Unisono as receitas teriam crescido 13,2%.

Somando os nove meses do ano, as receitas da dona da Meo, liderada por Ana Figueiredo, cresceram 14,5% em termos homólogos, para 1,93 mil milhões de euros. Já o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) aumentou 7,6%, para 687,9 milhões de euros.

À semelhança de outras subsidiárias de grupos internacionais, o resultado líquido da Altice Portugal nos primeiros nove meses do ano não foi revelado.

Num ano em que a quinta geração móvel (5G) está a arrancar, a Altice investiu 339,7 milhões de euros. Em comunicado, a Altice afirma que o investimento está assiado ao "reforço" da rede móvel, às infraestruturas de nova geração e à expansão da rede de fibra ótica em território nacional, que abrangia 6,19 milhões de casas no final do trimestre.

A taxa de cobertura do 5G, diz a empresa, aumentou de 68,9% no final do segundo trimestre, para 85% no final do terceiro trimestre. No 4G a taxa de cobertura da população nacional é já de 99,8%.

De julho a setembro, o EBITDA totalizou 233,6 milhões de euros, mais 5,4% face a igual período de 2021. E o investimento foi de 114,4 milhões de euros (mais 4,3%).

O número de clientes de televisão por subscrição cresceu 1,3%, atingindo os 1,8 milhões. E o número de clientes de rede móvel aumentou 1,2%, para 8,8 milhões.

As receitas do segmento de serviços empresariais aumentaram 27,5%, para 350,3 milhões de euros. O crescimento seria de 23,5% sem a contribuição da Unisono.

A Altice sublinha que a Meo "foi reconhecida pelo quarto ano consecutivo como o operador com menos reclamações por mil clientes, segundo a Anacom".