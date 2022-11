Perda de poder de compra agrava-se no terceiro trimestre: salário médio caiu 4,7% em termos reais

A escalada da inflação não perdoou e a perda de poder de compra associado ao salário médio em Portugal acentuou-se no terceiro trimestre deste ano, indicam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), publicados esta quinta-feira.

Tendo em conta informação sobre 4,5 milhões de postos de trabalho, correspondentes a beneficiários da Segurança Social (sector privado) e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações (sector público), o INE conclui que, em termos nominais, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador (por posto de trabalho) aumentou 4% no terceiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2021, atingindo 1353 euros.

Só que, em termos reais - ou seja, tendo em conta o impacto da inflação, para aferir a evolução do poder de compra - registou-se uma queda de 4,7%.

Este valor compara com um recuo de 4,4%, também em termos reais, no segundo trimestre deste ano. Ou seja, a perda de poder de compra associada ao salário médio em Portugal acentuou-se durante o verão.

Função pública com maiores perdas

O recuo do salário médio em termos reais é transversal aos diversos sectores de atividade, já que o aumentos salariais em termos nominais - também transversais - ficaram aquém da inflação. Além disso, a queda é mais marcada nas maiores empresas, e mais intensa no sector público do que no sector privado.

Notícia em atualização