"Fala-se muito de incerteza mas, na verdade, há uma certeza: a de que o cenário vai piorar". Os alertas do CES à proposta de OE2023

“Tímida nas medidas de apoio aos efeitos económicos e sociais, em curso e previstos, da guerra na Ucrânia; cautelosa em relação à evolução europeia na resposta à crise, a começar pela política monetária; mas com margem de manobra para fazer face às repercussões internas de um eventual agravamento da situação internacional”. É esta a análise que o Conselho Económico e Social (CES) faz da proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), que tem votação agendada no Parlamento para 25 de novembro.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler