Ex-governador do Banco de Portugal ataca António Costa por causa do Banif

Pouco depois de assumir a liderança do Governo português, em 2015, António Costa enviou uma carta aos então presidentes da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu em que relatou “preocupações” sobre o sistema bancário português, desde o Novo Banco ao Banif. Para o governador do Banco de Portugal da altura, Carlos Costa, o documento prejudicou a banca portuguesa, trouxe desconfiança europeia e, além disso, implicou uma supervisão mais exigente aos operadores nacionais.

A posição de Carlos Costa está publicada no livro “O Governador”, do jornalista Luís Rosa e a publicar na próxima semana pela D. Quixote, e onde o ex-governador deixa críticas à postura de António Costa.