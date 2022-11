No futuro, os pagamentos vão ser invisíveis para "tirar a dor" na hora de abrir dos cordões à bolsa

Como vamos pagar por um produto no futuro? Vamos deixar os pins e as notificações de telefone? O que é que os clientes querem? Pagamentos invisíveis, para que o ato de pagar seja o menos doloroso possível - é essa a perspetiva de responsáveis no setor que falaram esta quarta-feira no Congresso inRetail, do setor do retalho.

