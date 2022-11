Açores triplicam ligações aéreas e prevêem superar em 2022 o recorde de três milhões de dormidas e €100 milhões de proveitos

Face ao forte movimento turístico em 2022, a previsão dos Açores é a de fechar o ano com resultados recorde, acima do melhor ano de sempre, 2019, em que a região recebeu um mihão de turistas, geradores de três milhões de dormidas e 100 milhões de euros de proveitos.

“Acreditamos que este ano iremos ultrapassar esses números, e os últimos dados disponíveis indicam que estamos a trilhar esse caminho em todos os indicadores”, adianta Carlos Morais, presidente da Associação de Turismo dos Açores (ATA), lembrando que até agosto a região já tinha atingido 2,18 milhões de dormidas e proveitos da ordem dos 87 milhões de euros.

Nos anos intensos da pandemia de covid-19, os Açores destacaram-se pela atratividade ao nível de um turismo ‘saudável’ e com experiências ao ar livre. “Fomos a região que mais cresceu em turismo em 2021, mas não chegámos a ultrapassar os valores de 2019”, nota Carlos Morais.

“O início do ano, até ao primeiro trimestre, foi uma fase em que a pandemia ainda teve influência ao nível de dormidas e de proveitos, mas os meses que se seguiram foram muito diferentes para o nosso turismo, fruto das novas rotas que conseguimos captar para os Açores”, explicita o presidente da ATA.

No primeiro semestre de 2022, os Açores registaram um expressivo aumento de 549% nas dormidas de estrangeiros face ao período homólogo do ano anterior, enquanto os proveitos do turismo deram um salto de 201,8%, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

O mercado nacional, com cerca de 300 mil turistas, mantém-se o primeiro nos Açores, destacando-se este ano fortes crescimentos do lado da Alemanha, Estados Unidos ou França, além de Espanha, Reino Unido e Itália.

Novo voo para Nova Iorque alarga oferta em 18 mil lugares

Segundo a ATA, um dos maiores contributos para o forte aumento do turismo nos Açores foram as novas ligações aéreas, que triplicaram em 2022 face ao ano passado com a adição de seis novas rotas, em particular desde o período do verão.

“Mantivémos este ano as rotas que iniciámos em 2021 para Ponta Delgada, de Frankfurt (Lufthansa), Genebra (Swiss) e Madrid (Iberia), que marcaram a estreia destas companhias nos Açores”, refere Carlos Morais.

“Este ano, também aumentámos a oferta de lugares com as novas rotas de Londres para Ponta Delgada (São Miguel) e para Angra do Heroismo (ilha Terceira) da British Airways, da Paris e de Amesterdão da Transavia, de Zurique para Ponta Delgada da Edelweiss, e de Nova Iorque para Ponta Delgada da United Airlines”, enumera o presidente da Associação de Turismo dos Açores.

Entre as novas rotas para os Açores em 2022, o destaque vai para o voo diário Ponta Delgada-Nova Iorque da norte-americana United Airlines de junho a setembro (que começou em maio com quatro voos semanais).

“Foi uma operação muito robusta, com cerca de 18 mil lugares à venda, e que criou uma mais-valia financeira substancial à região dos Açores, não esquecendo a importância da SATA que já operava voos para Boston e da própria TAP com ligações ao centro da Europa”, refere Carlos Morais.

Um dos resultados diretos foi o aumento de turistas dos Estados Unidos nos Açores, que passaram a ser um dos principais mercados externos, juntamente com o alemão ou o francês.

“No próximo ano a United irá continuar a operação nos Açores. Não temos indicação de nenhuma destas companhias aéreas em abandonar a rota dos Açores, o que nos leva a pensar que 2023 pode ser um ano muito rico, embora não como 2022, e apesar de toda a conjuntura”, considera Carlos Morais.

Para 2023, e tendo em conta o contexto de guerra que se vive na Ucrânia, as previsões não são tão otimistas, atendendo aos que se está a passar na Europa em todos os mercados que para nós são relevantes, como o alemão, francês, inglês ou espanhol, em que as famílias irão enfrentar dificuldades inerentes à subida das taxas de juro e da inflação", faz notar o responsável da Associação de Turismo dos Açores.

National Geographic elege Açores como um dos melhores destinos a visitar em 2023

“Mas penso que poderemos ser menos prejudicados por os Açores não serem um destino massificado, terem atividades de mar envolvendo observação de baleias, uma rede de trilhos pedestres que proporciona excelentes experiências aos turistas, e sobretudo por sermos uma região certificada com o selo de sustentabilidade”, frisa o presidente da ATA, recordando que os Açores foram o primeiro arquipélago do mundo certificado pela EarthCheck.

Os Açores são io único destino português que figura na recente lista da National Geographic dos melhores destinos a visitar em 2023, e uma das principais apostas da região a nível de promoção internacional tem sido a de trazer grupos de jornalistas de diversos meios a visitar o arquipélago.

No primeiro semestre deste ano, os Açores receberam 73 jornalistas nacionais ou internacionais - destacando-se publicações de referência, como o Le Fígaro, The Telegraph, The Times ou Cosmopolitan - ao mesmo tempo subiram para 20 as visitas organizadas na região especificamente para a imprensa.

“O nosso foco promocional em 2022 têm sido as ‘press trips’, e também o uso cada vez maior de meios digitais, algo a que a pandemia nos obrigou”, refere Carlos Morais.

O responsável avança que a aposta de trazer turistas internacionais se irá manter em 2023, apesar da ATA estar em final de mandato e se preverem eleições, num processo que se prevê ficar concluido até ao final do ano, assinalando também o regresso do Governo Regional à Associação de Turismo dos Açores, o que envolve alteração dos estatutos.

“Em 2023 vamos manter o que temos feito em anos anteriores, focando-nos cada vez mais na promoção fora da época alta, para que a sazonalidade seja cada vez menos um problema, e o trabalho que está a ser desenvolvido é sobretudo o de segurar todas as rotas aéreas que tivemos em 2021 e 2022”, conclui Carlos Morais.