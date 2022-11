Twitter diz que crescimento de utilizadores aumentou desde que Elon Musk se tornou dono

O Twitter comunicou aos seus anunciantes que o crescimento de utilizadores tem vindo a “acelerar” e atingiu “máximos de todos os tempos” durante a primeira semana de Elon Musk como dono da rede social, noticia o “Financial Times”.

Num e-mail enviado a anunciantes, a que o jornal teve acesso, o Twitter disse que o crescimento dos seus utilizadores diários ativos monetizáveis – uma métrica que conta o número de utilizadores ligados para os quais a plataforma mostra publicidade – atingiu “recordes de todos os tempos” na semana passada, acelerando para 20%, após um crescimento de 15% no segundo trimestre.

O e-mail acaba por ser uma tentativa de tranquilizar os anunciantes, depois de estes terem suspendido os gastos na rede social desde que o bilionário assumiu o comando da empresa. As empresas temem que haja uma fraca moderação de conteúdos.

O objetivo de Musk agora é que grandes marcas, como General Motors, Mondelez, Carlsberg, United Airlines, Volkswagen e General Mills, voltem a pagar publicidade no Twitter.

O Twitter também disse no e-mail que os anunciantes “agora terão um rótulo adicional ‘oficial’ por baixo do seu nome no relançamento do Twitter Blue nesta semana [quarta-feira]”.

A empresa está a lançar uma nova versão do seu serviço de assinatura premium Twitter Blue por 7,99 dólares mensais, para os utilizadores pagarem pela verificação (o selo azul).