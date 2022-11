Team24, a startup portuguesa que quer "democratizar" a saúde mental através das empresas

“Tornar acessível a saúde mental e o apoio psicológico a um maior número de pessoas possível” é o objetivo principal da startup portuguesa Team24, segundo a diretora de operações (COO), Ana Ruivo.

Para cumprir a missão a que se propuseram, “a solução mais fácil foi através de empresas”, explica. Para a também co-fundadora, as organizações têm a função de sensibilizar para a importância da saúde mental e de ajudar na questão da literacia na área, e podem fazê-lo oferecendo gratuitamente o plano da startup aos seus colaboradores. “No fundo, é um benefício extra salarial, de alto valor reconhecido pelos colaboradores, já que está no top 3 dos desejos dos colaboradores em Portugal”, sublinha. Desde março, acederam ao plano de apoio psicológico cerca de 130 empresas “e cerca de 30 mil colaboradores, ou seja, potenciais utilizadores do serviço”, explica Ana.

Para aceder ao apoio, os funcionários das empresas associadas só têm que descarregar a aplicação da Team24 e a qualquer hora “e de forma ilimitada, gratuita, anónima e confidencial” podem aceder ao apoio de um psicólogo, seja através de uma chamada, de um chat, ou marcando uma videoconsulta. “Em consulta há um acompanhamento mais longo e pelo mesmo profissional de saúde, enquanto a linha e o chat são mais para triagem, para emergência, e casos mais simples”, adiciona a COO. Depois do atendimento prestado, todos os serviços são avaliáveis, “de forma a controlarmos a qualidade do atendimento dos nossos psicólogos”, explica.

Com sede e origem na cidade do Porto, a empresa tornou-se independente em março deste ano, mas já está no mercado desde março de 2020. Com uma equipa de dez pessoas, incluindo cinco psicólogos “próprios”, o seu plano de apoio está já espalhado pelo globo através de empresas privadas, mas também públicas, de diversos setores de atividade.

A aplicação da Team24 já está disponível em três línguas - português, inglês e espanhol - e é personalizada para cada colaborador. Para além dos três serviços principais, a app conta também com conteúdos de bem-estar como meditações, autoavaliações (“para os colaboradores poderem fazer um diagnóstico precoce”) e alguns cursos em vídeo e áudio para ajudar a gerir diversas situações do dia a dia. A co-fundadora da startup ressalva que os conteúdos vão sendo atualizados ao longo do tempo.

É um serviço 100% remoto, que não fica por aqui. “Também damos apoio à organização, através de avaliação de riscos psicossociais, e desenvolvemos workshops personalizados para as principais preocupações e temas que identificamos em cada empresa”, acrescenta a COO.

Para se associar à Team24, as organizações podem optar, entre vários planos - cujos valores podem variar de 39 a 690 euros -, por aquele que melhor se adeque à sua empresa.

A startup 100% portuguesa esteve presente na sétima edição da Web Summit para se dar a conhecer e tentar angariar investidores “para alargar o projeto e expandir para mercados estrangeiros”, remata Ana Ruivo.