Renováveis geram poupança de 2,6 mil milhões de euros na fatura de eletricidade do próximo ano

As energias renováveis geradas em Portugal com remuneração garantida ao abrigo da produção de regime especial (PRE) terão em 2023 um benefício superior a 2,6 mil milhões de euros para os consumidores de eletricidade, de acordo com projeções da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) a que o Expresso teve acesso. A maior fatia deste benefício virá das eólicas, que no próximo ano permitirão ganhos superiores a 2 mil milhões de euros, pelas estimativas do regulador.

