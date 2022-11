Despedimentos nas tecnológicas intensificam-se: o que acontecerá a quem trabalha no setor?

A tendência começou logo no início do ano. As quedas em bolsa de empresas tecnológicas, como a Netflix, mostravam que os tempos estavam a mudar. Empresas cujo crescimento das vendas sempre tinha sido, até aqui, rápido e consistente, começaram a apresentar sinais de forte travagem nas contas trimestrais.



E, perante a nova política monetária dos banco centrais, taxas de inflação altas, e a ameaça de uma recessão a médio-prazo, as grandes tecnológicas começaram a cortar a eito nos quadros de pessoal para ajustar a força de trabalho às perspetivas atuais mais sombrias - e para conseguir poupanças imediatas.

