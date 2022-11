Meta deverá anunciar milhares de despedimentos esta semana

A Meta, empresa dona do Facebook, prepara-se para despedir milhares de trabalhadores esta semana, prevendo-se que anuncie os cortes nos quadros de pessoal esta quarta-feira, de acordo com o Wall Street Journal desta segunda-feira, 7 de novembro, que cita fontes da empresa.



Segundo o jornal norte-americano, os mais de 87 mil funcionários da Meta foram avisados para cancelarem viagens não essenciais esta semana.



Os despedimentos ocorrem num contexto de forte abrandamento do crescimento das tecnológicas norte-americanas, penalizadas pela subida das taxas de juro dos bancos centrais, e pela degradação das perspetivas económicas de curto e médio-prazo, antecipando-se recessões em mercados-chave e taxas de inflação persistentemente altas.

No caso da Meta, a este contexto soma-se a mudança de foco para o metaverso, que obrigou a empresa liderada por Mark Zuckerberg a investir fortemente nesta nova linha de negócio, que até agora só resultou em perdas avultadas. O próprio presidente executivo da Meta já avisou que o investimento na Reality Labs não vai ser lucrativo nos próximos tempos.

Além da aposta no metaverso, a empresa está a ser penalizada pela força de concorrentes como o TikTok, e pelos cortes no investimento publicitário pelas empresas, a lidar com a diminuição do consumo e já a prepararem-se para uma recessão.

Desde o início do ano, a Meta perdeu 73% da sua capitalização de mercado, uma destruição de riqueza superior a 700 mil milhões de euros.