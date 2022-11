A independência dos bancos centrais está ameaçada? Dez perguntas e respostas

As críticas ao Banco Central Europeu (BCE) por parte dos governos da zona euro subiram de tom em outubro. Espanha, França, Itália, Portugal e até a “frugal” Finlândia mostraram abertamente o desagrado com a estratégia de subida das taxas do BCE e o seu impacto deliberado em contrair a procura interna. Leia-se, em forçar as famílias e as empresas a passar um mau bocado, com a carestia de vida a dominar a economia do dia-a-dia e o encarecimento do crédito a asfixiar as contas mensais.

