Os últimos dias foram uma autêntica montanha-russa nos preços dos cereais e nas preocupações dos operadores do sector do agroalimentar.

Imediatamente a seguir à ameaça da Rússia, no passado sábado, em suspender o acordo para o escoamento dos cereais ucranianos a partir dos portos situados junto à costa, no Mar Negro — de onde sobressai o porto de Odessa —, o preço do milho disparou 16 euros por tonelada nos mercados internacionais.