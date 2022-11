Paz, recuperação económica e transição energética: os desafios de Marcelo para 2023

Mais um ano de Web Summit, mais um discurso de encerramento do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Além dos agradecimentos habituais, o chefe de Estado aproveitou para sinalizar quais os desafios para o próximo ano: paz, recuperação económica e transição energética.

“Tantos disseram que não iríamos resistir [após a pandemia]. Resistimos e aqui estamos, agora no meio de uma guerra, mas voltámos a ter sucesso”, começou por referir o Presidente.

E já a apontar para o próximo ano - e para a próxima Web Summit - aproveitou o seu discurso para elencar os desafios que nos esperam em 2023.

“Temos de ter paz em 2023”, afirmou, seguido de uma ronda de aplausos. “Segundo, temos de reconstruir a Ucrânia”, continuou, com mais aplausos.

Mas os desafios não acabam aqui. “Temos de recuperar várias economias e sociedades que estão a sofrer com a elevada inflação e crise económica um pouco por todo o mundo. Temos de acelerar a transição energética. E último desafio - nunca esquecer as alterações climáticas.”

“E por todos esses desafios que vamos enfrentar, precisamos do digital. O digital faz a diferença, muda a vida, mudou a vida durante a pandemia (…) o digital é o que nos está a ajudar a mudar o mundo”, afirmou.

E como a Web Summit gira à volta do digital, Marcelo prometeu marcar presença no Rio de Janeiro na edição do Brasil, em março, e disse que no próximo ano se iria “começar a criar novas estruturas para o futuro da Web Summit [que este ano já teve de ter infraestrutura ‘extra’ montada numa tenda] até 2028 e depois de 2028”.

Esse foi o ano apontado por Paddy Cosgrave, fundador do evento, para ter a Web Summit em Lisboa, mas Marcelo já pensa mais à frente.