Contribuintes passam a ser donos diretos de 5,69% do Novo Banco, banca fica com menos de 20%

O Ministro das Finanças, Fernando Medina, passou a ser responsável direto por responder por uma participação acionista de 5,69% do Novo Banco, reforçando-a face à posição inferior a 2% que detinha até aqui. Já os bancos, principais contribuintes do acionista Fundo de Resolução, têm agora menos de 20% por que responder. A informação foi confirmada pela instituição financeira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler