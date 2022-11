Concurso de 'startups' da Web Summit ganho por plataforma que gera manuais para diferentes tecnologias

A Theneo é a vencedora do concurso de apresentação de startups da Web Summit de 2022. A vencedora do famoso concurso para empresas em fase de arranque que acompanha o certame foi anunciada esta sexta-feira à tarde no palco principal do evento na Altice Arena, em Lisboa.

A Theneo, que tem origem na Geórgia, foi apurada entre 110 candidatos pré-selecionados, e uma meia-final com mais duas startups. Biome Diagnostics e Gataca foram as outras duas empresas de nova geração que chegaram às meias-finais.

A vencedora do concurso de startups de 2022 tem vindo a explorar uma ferramenta que produz automaticamente manuais de apoio e guias explicativos sobre interfaces que ajudam a interagir com diferentes ambientes informáticos e plataformas. Estas interfaces são conhecidas pela sigla API.

Tendo em conta a diversidade tecnológica atual, estas ferramentas de inteligência artificial podem ser especialmente úteis tanto para programadores profissionais como para programadores amadores, referiu o júri aquando da atribuição do prémio.

Ao gerar automaticamente textos explicativos das diferentes plataformas, a Theneo não só supera largamente a velocidade alcançada pelos humanos, como ainda garante ser mais rápida que a concorrência atual, que faz em cerca de uma semana o que a startup vencedora do concurso da Web Summit garante em segundos.

Atualmente, a solução da Theneo já é usada por mais de 3000 empresas - e em 30 idiomas.

A vitória no concurso vale essencialmente pelo prestígio, pois não é acompanhada de qualquer prémio monetário.

A Theneo ganhou o concurso devido à escolha do júri – mas não foi a preferida do público. Nos 15 minutos abertos à votação através da aplicação da Web Summit, 56% dos participantes do público escolheram voluntariamente a Biome Diagnostics, ficando a Gataca com 15%. A Theneo obteve 29% dos votos do público.

Apesar de a escolha final ter recaído sobre outra startup, o júri não hesitou em considerar que a Biome Diagnostics tem “um objetivo muito forte” e “pode salvar vidas”. A Biome Diagnostics tem vindo a ser desenvolvida por empreendedores austríacos com o propósito de desenvolver uma plataforma que, a partir da recolha de amostras não invasivas, permite apurar com 90% de sucesso quais as melhores terapias a seguir para o tratamento do cancro, tendo em conta os efeitos secundários gerados no sistema imunitário – que podem ditar o sucesso ou o insucesso da terapia.

Os algoritmos de predição da Biome têm em conta dados e biomarcadores relativos às bactérias que constituem a microbiota dos intestinos dos pacientes. A Biome já tem soluções aplicáveis ao melanoma e outros cancros, mas pretende expandir o raio de ação nos próximos tempos.

A Gataca, startup sediada em Madrid, Espanha, subiu ao palco para dar a conhecer uma ferramenta que poderá estar na origem das futuras carteiras de identificação digitais, que já começaram a ser propostas pela Comissão Europeia.

A ferramenta tem por ponto de partida o conceito de “soberania pessoal”, e pretende garantir uma autenticação segura que possa ser usada em diferentes serviços e tecnologias disponibilizados na Internet. Apesar de alguns testes nos EUA, a empresa espanhola mantém o foco na Europa.