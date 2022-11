Começam esta sexta-feira os despedimentos em massa no Twitter

Ao início da jornada laboral desta sexta-feira, pelas 9 horas em São Francisco, na Califórnia (16 horas em Lisboa), milhares de trabalhadores do Twitter vão começar a saber se irão ou não ser despedidos. A rede social anunciará a decisão, a cada trabalhador, através do envio de um e-mail.

De acordo com o “Financial Times” desta sexta-feira, 4 de novembro, os trabalhadores da rede social receberam um e-mail, na quinta-feira, que dava conta dos “esforços para colocar o Twitter num caminho saudável”, ao mesmo tempo que anunciava: “vamos avançar com o processo difícil de reduzir o nosso quadro de pessoal na sexta-feira”. Algo “infelizmente necessário para assegurar a continuação do sucesso da empresa”.

As fontes ouvidas pelo jornal britânico preveem que a rede social prescinda dos serviços de aproximadamente 3700 funcionários, entre os 7500 que hoje tem. O acesso a redes e à própria sede do Twitter está vedado aos funcionários esta sexta-feira, segundo o FT.

Elon Musk, o novo proprietário da rede social de mensagens curtas (que hoje é palco de batalha entre as diversas interpretações do que é liberdade de expressão), quer rentabilizar o seu investimento de 44 mil milhões de dólares (cerca de 44 mil milhões de euros ao câmbio atual), depois de muitas hesitações, de sair do acordo de compra e de ter ido a tribunal para concluir a transação - o que acabou por fazer.

Musk foi atacando nos últimos dias trabalhadores do Twitter, tendo publicado tweets como “parece haver 10 pessoas a “gerir” por cada uma que programe", recorda o jornal.



Não esperou muito tempo para começar essa estratégia de busca da rentabilidade, tendo iniciado os despedimentos uma semana depois de ter assumido a liderança da empresa.

Na semana passada, uma das primeiras medidas que tomou foi a decapitação de altos quadros do Twitter, entre os quais o antigo presidente executivo, altamente crítico da estratégia do fundador da Tesla para a rede.